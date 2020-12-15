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Печальная история фигуриста Владимира Фёдорова — травма от Семенович, личная жизнь, куда пропал 

Чемпионат.com 7 часов назад
Уникальный фигурист Владимир Фёдоров стал жертвой закулисных интриг. А популярная певица отправила его на операционный стол.
На льду партнёры по дуэту сливаются в единое целое, но за пределами катка их судьбы часто складываются абсолютно по-разному. Анна Семенович после ухода из фигурного катания стала яркой звездой российского шоу-бизнеса. Выдающиеся внешние данные, умение подать себя и прекрасная самоирония принесли Анне всенародную славу и очень большие деньги.
А фигурист, с которым она поднималась на пьедестал чемпионата России и выступала на чемпионате мира, наглухо исчез с радаров. Владимир Фёдоров обладал уникальным талантом и запросто мог стать олимпийским чемпионом, но его карьеру сломали некрасивые интриги. Так куда же пропал бывший партнёр Семенович, оказавшийся по её вине на операционном столе?
Уникальный талант партнёра
Семенович и Фёдоров начали выступать вместе в 1995 году. И если 15-летняя Аня только начинала свой путь в элиту мирового фигурного катания, то 24-летний Владимир к тому моменту уже обладал большим опытом и по праву считался одним из лучших партнёров страны. Своего первого успеха Фёдоров добился ещё под флагом СССР, завоевав вместе с Людмилой Берёзовой серебро юниорского чемпионата мира. Но вскоре перспективный дуэт распался — партнёром Людмилы стал Олег Овсянников, а Владимир перешёл к тренеру Наталье Линичук, где составил пару с Анжеликой Крыловой. Именно в дуэте с Крыловой в полной мере раскрылся уникальный талант Фёдорова. Крепкий и красивый молодой человек на льду становился идеальным фоном для своей партнёрши и помогал ей выглядеть в самом выигрышном свете в глазах зрителей и судей.

«Анжелика с Володей были потрясающими. Очень подходили друг другу. А как он её преподносил!», — вспоминала хореограф Людмила Власова в интервью «Спорт-экспресс».

Фёдорова лишили лучшей партнёрши
В 1993 году Крылова и Фёдоров заняли третье место на взрослом чемпионате мира, а через год представляли Россию на Олимпиаде в Лиллехаммере, где стали шестыми. Специалисты понимали, что в Нагано эта пара наверняка будет претендовать на медаль, но внезапно Анжелику и Владимира разлучили. По распространённой версии, Линичук опасалась конкуренции со стороны пары Кустарова/Овсянников, поэтому пригласила Олега в свою группу и определила ему в партнёрши Крылову. Надо сказать, это решение в будущем оправдало себя — Анжелика и Олег завоевали два золота чемпионатов мира и серебро Олимпиады.

«В 94-м Наталья Линичук просто поставила перед фактом: «Олег, с Анжелой теперь будешь кататься ты». По её тону понял, что возражать бесполезно. Кстати, в 93-м на чемпионате мира пара Крылова/Фёдоров заняла третье место. Хороший результат! Но у Натальи Владимировны были свои соображения, и я рад, что в конце концов её не подвёл», — вспоминал Овсянников.

Семенович нанесла партнёру тяжёлую травму
Фёдоров оставался без партнёрши недолго. Вскоре по решению Линичук он начал кататься с совсем юной Анной Семенович. И снова статный Владимир стал для партнёрши надёжной опорой. Опытный партнёр не тянул одеяло на себя, а делал всё, чтобы рядом с ним юная Аня чувствовала себя уверенно и раскрывалась с лучшей стороны. Однажды Семенович по неопытности нанесла Владимиру тяжёлую травму, из-за которой он едва не лишился зрения. Спасать молодого человека пришлось врачам на операционном столе.

«Я очень близко подъехал к Анне сзади, она толкает, пяточка вылетает наверх и попадает прямо мне в глаз. Аня испугалась, я испугался. Это была колото-резаная рана, всё-таки это была пятка и лезвие. Наложили семь или восемь швов, сказали, что сотрясение мозга», — рассказывал Фёдоров в эфире «НТВ».

Карьеру партнёра Семенович разрушили закулисные игры
Выступая вместе с опытным и надёжным партнёром, Семенович зарекомендовала себя в качестве одной из самых перспективных танцовщиц страны. Анна и Владимир завоевали бронзу чемпионата России и выступали на чемпионате мира, однако после сезона-1998/1999 их сотрудничеству пришёл конец. И снова вмешалась Линичук, почуявшая серьёзную конкуренцию со стороны дуэта Навки и Костомарова. Искушённая наставница убедила Романа встать в пару с Семенович, а Фёдоров в этой схеме оказался лишним.

«Я после отпуска приезжаю в Америку, а Володи нет. Звоню Линичук, и она говорит: «Я приняла решение, что ты будешь кататься с Ромой. Мне кажется, что она не хотела допустить ухода Навки и Костомарова к Жулину. Таким образом, она испортила два очень крутых дуэта. Мы попали в эту мясорубку», — рассказывала Семенович.

Фёдоров остался в США и не жалеет
На этот раз некрасивые тренерские интриги окончательно сломали Фёдорову карьеру. Идеальный партнёр, умевший преподносить любую фигуристку с выгодной стороны, оказался не у дел из-за закулисных игр и накопившихся проблем со здоровьем. Семенович выступала с Костомаровым всего год, после чего вернулась в Россию и начала пробивать себе дорогу к вершинам шоу-бизнеса. Фёдоров же несколько лет выступал в западных шоу, после чего окончательно осел в США и стал тренировать.
Уже больше 20 лет Владимир вместе с супругой Ингой живёт в пригороде Чикаго, где работает в местной школе фигурного катания. Бывший партнёр Семенович гордится тремя детьми и не жалеет о том, как сложилась его судьба после долгой и успешной карьеры.
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Комментарии
Фигурное катание , Людмила Власова , Олег Овсянников , Наталья Линичук , Анжелика Крылова , Владимир Федоров , Анна Семенович , НТВ
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