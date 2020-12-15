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Чемпионка мира сравнила Косторную и Валиеву 

Sport24 и ещё 4 8 часов назад
Гостем Эммы Гаджиевой в программе Айс-Ньюз на канале «Фигурка» стала первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Ведущая вместе с топовой спортсменкой обсудили отмену чемпионата Европы в Загребе и предстоящий чемпионат России, который стартует в Челябинске уже на следующей неделе.
— Что для вас стало главной новостью прошедшей недели?
— Наверное, отмена чемпионата Европы. Очень жаль, ведь для спортсмена очень важен какой-то выхлоп, когда ты готовишься, тренируешься. Жалко, что соревнования такого уровня отменены. Но, что делать, все в такой ситуации, страдают все спортсмены мира.
— Российским фигуристам еще везет в этом сезоне — пять этапов Кубка, Гран-при.
— Выступают в Италии, и в Германии. Каждый в своей стране имеет возможность соревноваться. Будем надеяться, что чемпионат мира все-таки пройдет. Это основной отбор на Олимпиаду. Будем ждать новостей.
— Насчет отмены чемпионата Европы вы не сомневались?
— Конечно, я варюсь в фигурном катании, слухи доходят. Сказали, что 10-го объявят об отмене. По-моему, это решили уже достаточно давно.
— А что касается чемпионата мира? Как думаете? Может, слышали что-нибудь?
— Думаю, все будет по ситуации в мире, от того, как будет развиваться эта дурацкая инфекция. Если немного пойдет на спад, то все может пройти. Время еще есть. Если будут какие-то неприятности, то все прикроют.
— Может быть, проводить в режиме онлайн? Уже третьи соревнования по художественной гимнастике проходят так.
— Впервые об этом слышу. Но это прикольно, это здорово. Наверное, этот вопрос надо задавать президентам федераций фигурного катания, насколько они готовы это провести. Мне кажется, что чемпионаты мира и Европы — это своего рода тусовка, так принято. Туда хотят приезжать, смотреть на все, показываться самим. Это очень классное состояние. Атмосфера жеребьевки, самих соревнований, заключительного банкета… В общем, надо решать.
Непонятно, будут Олимпийские игры или нет, но отбираться туда надо (на ЧМ-2021 должны распределить квоты на ОИ-2022, — Sport24). В прошлом году тоже не было чемпионата мира, а по позапрошлому году судить нечестно. Кто-то ушел вперед, кто-то остался на месте, у кого-то результаты ухудшились. У наших женщин-то все равно три квоты сто процентов будут. Но, мне кажется, мы и в мужчинах сейчас смогли бы побороться.
— Еще одна новость: составы на чемпионат России.
— Изначально было так: на чемпионат России поедут те спортсмены, которые участвовали в двух этапах Кубка России. И мне задавали вопрос, что вот, кто-то не поехал, кто-то снялся по болезни. Но это правило. А из правил бывают исключения. Конечно, не допускать Лизу Туктамышеву или Алену Косторную на чемпионат страны как-то глупо. Это люди, которые действительно заслужили. Вот такая вещь произошла, еще и не по их вине. Так что, я считаю, что все было честно.
— Я прочитала и удивилась тому, что вы сказали, что Алена Косторная может составить конкуренцию Камиле Валиевой.
— Мы же не знаем, как будет кататься Камила Валиева и Алена Косторная. Алена катается классно. Если она восстановит тройной аксель…
— А тройного акселя хватит, когда Валиева уже два четверных делает?
— В прошлом году же хватило. И она была лучшей. Это будет соревновательный момент, кто выстоит, кто лучше настроится. Алену очень хорошо оценивают, у нее отличное катание, отличные огромные прыжки, не просто прыжки, а прыжищи! Камила только вступает во взрослую жизнь. Бороться будут все. И здорово, что будет конкуренция. Лиза Туктамышева будет бороться, та же самая Саша Трусова, которая, может, не очень удачно начала сезон, но время на то, чтобы восстановить свои четверные, было.
— Рискнете предположить тройку у женщин?
— Нет, не рискну. А как бы мне хотелось я тоже не скажу. У меня есть пожелания, я вижу тех, кто мне больше нравится, кто как прыгает, кто как катается, я же все это тоже оцениваю. Предпочтения у меня есть. Но, знаете, такой сезон дурацкий, что в принципе все равно, кто будет на пьедестале. Европы нет, чемпионат мира под вопросом. Старты закончились. И на что повлияет чемпионат страны?
— На попадание в сборную.
— В сборную попадут все, кого мы знаем и любим, это же не три человека.
— Это статус. Выиграть важный турнир. — Я шесть раз выигрывала этот турнир.
— И неужели не было важно, что вы выиграли?
— Было важно, что я первым номером еду на чемпионат Европы и мира. Это было важно. Но само первое место было не очень важно. От того, что я шестикратная чемпионка России, мне ни тепло, ни холодно. Есть чемпионат Европы, есть чемпионат мира, есть Олимпийские игры. У каждого спортсмена высокого класса есть эта градация. И все стремятся к вершине. Чемпионат России — это один из этапов. Значит, ты классно прокатался, показал что-то большее и лучшее, чем другие. Да, когда ты стоишь на пьедестале почета, когда тебе вешают золотую медаль, это приятно. Но ничего страшного, если ты станешь вторым или третьим, нет.
— Вспомнился Алексей Ягудин, который ни разу в своей жизни не выиграл чемпионат России. Зато олимпийский чемпион, чемпион мира.
— Поэтому я спокойна к этому старту. Раньше это был самый страшный старт в сезоне для меня. Ночью лежишь перед короткой или произвольной, не спишь и думаешь: «Господи, неужели сейчас фигурное катание закончится? Я завтра выйду, ничего не сделаю и что мне делать дальше?». Поэтому всегда была такая концентрация каждый раз, что я шесть раз выигрывала этот старт. Я настраивала себя на то, что это последний старт в моей жизни, что мне надо быть лучшей, а потом всю себя оставляла на льду. Хотя, лучше бы я оставляла себя на более важные соревнования.
— Но вы и на более важных выигрывали.
— Попозже, да, как раз тогда, когда перестала завоевывать золото на чемпионате страны. А до этого получалась только Россия.
— Я комментировала ваши соревнования и рассказывала, что вы выигрывали чемпионат мира, когда конкуренция была не только в России. Тогда наступали еще и американки, японки. Не как сейчас. Сейчас наши девчонки едут и считаются фаворитками.
— Ну, если я в первый раз в истории выиграла чемпионат мира, то, наверное, до этого были спортсменки сильнее. Для нашей страны это был прорыв, и я не стесняюсь об этом говорить. У меня с детства была мечта выиграть именно чемпионат мира. Не знаю, почему именно такую цель я для себя ставила. Была глупа, надо было брать больше.
Я помню, что очень аккуратно и чисто откатала короткую, шла первой, а моя главная конкурентка — Мишель Кван — была после короткой четвертая. У меня был запас прочности, я могла проиграть ей произвольную, но в целом остаться первой.
Это было в Хельсинки, помню, перед стартом я гуляла по городу и думала, что надо прокататься так, чтобы вопросов не было. Когда я откатала, то понимала, что уже все, что я чемпионка в данный момент. И по моим эмоциям это было видно. Мне кажется, что если бы меня тогда во второй раз запустили кататься, я бы еще раз точно так же на этих эмоциях прокатала.
— Конкуренция в женском одиночном катании в нашей стране идет на пользу? Мне в какой-то момент начинает казаться, что мы зацикливаемся исключительно на наших девчонках. Я посмотрела этап Гран-при в Японии и поняла, что они и скользят круто, и прыгают. И на них тоже нужно обратить внимание.
— Конечно, конкуренты есть, их не так много, но все, конечно, смотрят на наших девочек и понимают, что если не будут включать в свои программы элементы ультра-си, то будут заведомо проигрывать. Поэтому все работают, все пашут. Япония и Америка всегда были конкурентоспособными: сколько оттуда чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Поэтому мы не должны складывать ручки и ножки и понимать, что мы самые лучшие. Это здорово, что у нас в стране есть высокая конкуренция и подушка безопасности, все больше и больше детей с четверными прыжками.
— А это психологически нормальная обстановка, чтобы заниматься фигурным катанием? Порой мне кажется, что напряжение такое высокое, что даже подходить близко опасно.
— Я всегда за конкуренцию. Чем выше конкуренция, тем больше ты растешь в ней. Выживает самый сильный. Но зато какой сильный. Такой крепкий орешек, который не раскусить. Наверное, мы выезжаем за счет того, что у нас такая сильная конкуренция в стране.
— Мужчины-одиночники в этом сезоне тоже радуют.
— Да, я посмотрела этап Гран-при в Москве. Я редко вообще мужчин смотрю, потому что включаешь телевизор, а там то бабочка, то падение, зачем время-то тратить. А тут я с открытым ртом смотрела. Думала, надо же, какие молодцы, как прибавили. Миша Коляда всегда мне нравился, но в этой произвольной программе он какой-то божественный, нереальный. Я давно не могла никому сказать таких комплиментов. Потрясающе.
Любой жест, любой шаг, любое вращение. Он встает в ласточку, а я думаю, что не каждая женщина так делает ласточку! А как прыгает! Просто зависает в воздухе, с таким красивым выездом. Эта программа очень ему подходит, я даже не ожидала увидеть такого Мишу. Всегда он мне нравился, всегда его хвалила, но в этом сезоне особенно. Жалко, что нет соревнований, потому что именно сейчас надо бороться, завоевывать показывать это все. Потому что судьи, мне кажется, безоговорочно будут давать ему эти места.
— На это повлияла смена тренера? Или так и должно было быть в его карьере? Какой-то спад, время для отдыха, чтобы потом вот так выстрелить.
— Как ни крути, наверное, Алексей Николаевич очень помогает ему психологически. Там действительно был сбой в голове. Все замечательно, его первый тренер (Валентина Чеботарева) все ему давала: и технику, и программы, а стабильности и уверенности у него не было. Не просто так Алексей Николаевич именно профессор. Он умеет подготавливать спортсменов, настраивать их в нужный момент, чтобы они показывали то, что они умеют в данный момент.
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Комментарии 3
Фигурное катание , Российские спортсменки , Мария Бутырская , Алена Косторная , Алексей Ягудин , Мишель Кван
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