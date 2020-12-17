Партнёр Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде» женился на 16-летней фигуристке. А сейчас делает счастливой звезду кёрлинга.

Красивого и успешного фигуриста Дмитрия Соловьёва всегда окружали яркие, эффектные девушки. Неудивительно, что именно перед олимпийским чемпионом Сочи организаторы «Ледникового периода» поставили сложную и амбициозную задачу — сделать фигуристку из скандальной звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой.

Дмитрию пришлось стать для Ольги и партнёром, и тренером, и даже психологом. В итоге аутсайдеры проекта прибавляли на глазах и до последнего боролись за победу. Бузова и Соловьёв гармонично выглядели на льду и тепло поддерживали друг друга за пределами катка. Естественно, многомиллионная армия фанатов певицы и ведущей заподозрила, что Дмитрий неровно дышит к их кумиру.

Вот только знаменитый фигурист счастлив в отношениях с одной из главных красавиц российского спорта.

Так кто же смог завоевать сердце колоритного и харизматичного чемпиона?

Брак в 17 лет и роман с яркой фигуристкой

Недавно олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв отметили 20-летие совместной карьеры. Для современного фигурного катания такое постоянство — большая редкость. Катя и Дима встали в пару, когда партнёру было 11 лет, а уже в 17 он стал семейным человеком. Влюблённый подросток сделал предложение подруге Бобровой, фигуристке Екатерине Лобановой, и, получив согласие, пошёл с ней под венец. Девушке тогда было только 16. Ради семьи подававшая надежды спортсменка отказалась от дальнейшей карьеры, а в 2010-м у неё и Дмитрия родился сын.

Поддержка молодой супруги и рождение ребёнка мотивировали Соловьёва в спорте, правда, через несколько лет брак всё-таки распался. Дмитрий по-прежнему общается с сыном и старается проводить с ним как можно больше времени, а вот о причинах расставания и он, и Екатерина молчат. По слухам, при подготовке к Олимпиаде в Сочи танцор увлёкся яркой и экстравагантной Ксенией Столбовой. Девушка часто получала от коллеги цветы и подарки. Также Столбову и Соловьёва замечали вместе на заграничных курортах. Однако со временем молодые люди перестали появляться в компании друг друга.

Самые долговечные отношения

При этом, с кем бы ни встречался Дмитрий, на лёд он выходил исключительно с Бобровой. За 20 лет они прошли путь от энергичных, но не самых техничных детей до лучшей танцевальной пары России и фаворитов всех международных турниров. Дуэт отличался особой лиричностью, бесшумным скольжением и работой в близких позициях. Кроме того, партнёры отлично чувствовали и поддерживали друг друга. Неудивительно, что спортсменам часто приписывали романтические отношения. Однако Дмитрий и Екатерина всегда убеждали, что их связывает работа и крепкая дружба, но личная жизнь у каждого своя.

«Мы с Катей хорошие друзья и коллеги. Можем помочь, подсказать, поддержать в любую минуту. И это замечательно. Мне кажется, когда ты постоянно рядом с партнёром, это убивает настоящее чувство. Если вы партнёры и по жизни, и по работе, то это может помешать и тому, и другому», — говорил Соловьёв.

Дмитрий и Екатерина порой сами удивляются, как они смогли провести большую часть своей сознательной жизни рядом друг с другом и при этом ни разу не поссориться. По словам Бобровой, они с Соловьёвым совершенно разные люди. Дмитрий, например, всегда был чересчур эмоциональным и постоянно стремился к победе, в то время как Екатерина больше старалась создать на льду образ, который вызвал бы у публики искреннее восхищение.

Тем не менее есть у фигуристов кое-что общее — они всегда были преданы друг другу. Когда в 2014 году Соловьёв перенёс операцию на мениске, Екатерина, находившаяся в прекрасной форме, наотрез отказалась менять партнёра и терпеливо тренировалась в ожидании его возвращения на лёд. Дмитрий же позже с пониманием отнёсся к решению партнёрши уйти из спорта, чтобы посвятить себя воспитанию сына от известного российского фигуриста Андрея Депутата.

«Химия» с Бузовой

После официального завершения карьеры Соловьёву не хватало спортивного адреналина, поэтому он с радостью согласился на предложение Ильи Авербуха стать участником «Ледникового периода». Впрочем, когда Дмитрий узнал, кого ему предстоит обучать азам фигурного катания, радость сменилась ужасом.

«У меня даже, кажется, вырвалось: «Не-е-ет!» Чтобы вы понимали мою реакцию: там, растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах. Человек-паника», — рассказывал Соловьёв о первой встрече на льду с Ольгой Бузовой.

Из-за огромной популярности Бузовой именно эта пара изначально была окружена самым пристальным вниманием СМИ и зрителей. Пользователи интернета подтрунивали над неловкостью и «деревянностью» Ольги и жалели её партнёра. Впрочем, колоссальная трудоспособность Бузовой вкупе с терпеливой работой Соловьёва позволили ей добиться огромного прогресса. Со временем из объекта насмешек Ольга превратилась в начинающую фигуристку, готовую рисковать и пробовать новое.

Как и любой яркий дуэт в «Ледниковом периоде», Бузову и Соловьёву болельщики успели поженить. Сам Дмитрий относится к этой стороне популярности философски.

«Я вижу, конечно, что это обсуждают, но все должны понять: если я буду на льду отстранённым от своей партнёрши, то не будет того самого образа, который мы вместе создаём. Всё равно это образ мужчины и женщины, всё равно это образ любви! И очень важно сделать вот именно эту «химию» на льду. Люди любят у нас это обсуждать, перетирать все такие темы. Да ради бога! У нас очень хорошие отношения. Мы нашли общий язык, мы на одной волне, мы круто общаемся. У нас этот контакт — такой в хорошем смысле», — сказал Соловьёв «ФАН».

С кем встречается партнёр Бузовой Дмитрий Соловьёв

Как бы гармонично ни смотрелся Дмитрий в дуэте с Бузовой, его сердце занято другой. Уже несколько лет Соловьёв встречается с одной из главных красавиц российского спорта, лидером сборной Росси по кёрлингу Анной Сидоровой. Молодые люди познакомились ещё в детстве, поскольку дорога Анны в большой спорт тоже пролегала через каток — начинала она как фигуристка, но из-за серьёзной травмы решила сменить коньки на камни и щётки для натирания льда. Сейчас Соловьёв и Сидорова не скрывают своих отношений, но стараются не привлекать к себе лишнего внимания.

«За четыре года мы, два олимпийца, прошли через многое как в спорте, так и в личной жизни. Как говорится, счастье любит тишину. Об отношениях не следует кричать всем. Надо доказывать свою любовь каждый день наедине или на расстоянии», — писал Соловьёв в своём «инстаграме».

Анна же поддерживала возлюбленного во время работы над проектом и признавалась, что ревности к Бузовой не испытывает: «Диму можно ревновать только к самому проекту, потому что тренировки/съёмки/переживания сейчас по кругу 24/7. Я стараюсь быть рядом, но не мешать. Поддерживаю, особенно накануне съёмок или сразу после».