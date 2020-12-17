Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин стал гостем ток-шоу «Мужская тема» на IVI, в новом выпуске которого обсуждалась тема «Когда наступает старость». Ягудин в числе прочего рассказал о знакомстве с олимпийской чемпионкой в парном катании Татьяной Тотьмяниной, которая в настоящее время является его женой.
«Я смотрю на свою жену, когда ей было 20 лет, и думаю: «Господи, как я с ней встретился вообще?!» Но там, конечно, секс все решил. А сейчас вообще она у меня красивая», — сказал Ягудин.
В настоящее время Ягудину 40 лет, а Тотьмяниной — 39. Пара воспитывает двух дочерей.
Ток-шоу «Мужская тема» на IVI (в разделе ТВ+) доступен на сайте онлайн-кинотеатра по этой ссылке. Выпуск с Ягудиным выйдет в пятницу, 18 декабря.
Ведущими ток-шоу «Мужская тема» являются спортивный комментатор Дмитрий Шнякин, писатель Александр Цыпкин и актер Борис Дергачев.
«Темы, выбранные для передач, наверняка заинтересуют не только мужчин. Обсуждать будут ревность, поведение в соцсетях, онлайн-интим, сложно ли мужчине извиняться и как сделать выбор между друзьями и девушкой. Кто-то получит хороший совет, а над кем-то и остро пошутят. В шоу найдется место и провокации, и юмору», — отмечается в пресс-релизе.