Щербаковой, Трусовой и Валиевой придётся терпеть унижения на главных турнирах в жизни. Если их вообще туда пустят.

Российскому спорту наконец-то вынесли приговор — два года без флага и гимна на Олимпиадах и чемпионатах мира. Одни торжествуют, что не четыре. Другие призывают навсегда бойкотировать эти буржуйские игрища. И всё бы ничего, но за этим мракобесием теряется суть происходящего.

А суть пугает. Феноменальные российские фигуристки на главных турнирах в жизни окажутся в неполноценном статусе. Если их вообще туда пустят. Вряд ли им кто-то объяснит, почему со звёздами мирового спорта обращаются как с изгоями.

И уж точно большие дяди не станут извиняться перед беззащитными девочками.

Как отстранение России повлияет на фигурное катание

Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал законными санкции, наложенные на российский спорт, но сократил срок отстранения нашей страны от крупнейших турниров с четырёх до двух лет. Для фигурного катания это означает, что на Олимпиаде в Пекине и чемпионатах мира в 2021 и 2022 годах российские фигуристы не смогут выступать под родным флагом, а в честь их побед не будет исполняться гимн России.

Но хуже всего, что допускать наших спортсменов на эти турниры будут в индивидуальном порядке, по критериям, которые нам только предстоит узнать. На примере Олимпиады в Пхёнчхане понятно, что отказать могут любому, даже не заморачиваясь с объяснением причин. Ни Ксения Столбова , ни Александра Степанова Иваном Букиным ни в каких допинговых делах замешаны не были, но возможности выступить на корейских Играх были лишены.

Почему российских фигуристок особенно жалко

От новых санкций пострадают представители всех видов спорта, и всех жалко. Но фигуристок жалко втройне. Во-первых, Щербакова, Трусова, Валиева, Косторная и другие девочки, которых коснётся решение ВАДА , в момент Олимпиады в Сочи были совсем детьми и физически не могли быть причастны к каким-то махинациям. Во-вторых, в современном фигурном катании карьеры пролетают со скоростью молнии, поэтому на первом после снятия ограничений чемпионате мира наверняка будут другие герои, не говоря уже об Олимпиаде-2026.

В-третьих, российские фигуристки априори едут на крупные турниры только за победой, так что запрет на гимн касается их в первую очередь. А если вспомнить, что из-за пандемии коронавируса уже отменили чемпионат мира-2020 (на нём, кстати, россияне могли бы выступать под своим флагом) и чемпионат Европы-2021, то за девочек становится совсем грустно. Самое талантливое и удивительное поколение в истории фигурного катания оказалось ещё и самым невезучим.

Извинений можно не ждать

Многие болельщики и даже специалисты призывают не драматизировать ситуацию. Мол, ценность наград, завоёванных в неполноценном статусе, не снижается, а национальная принадлежность чемпионов и так всем известна. Тем более на этот раз даже можно размещать на экипировке цвета флага и слово «Россия» (вот спасибо-то!). Вспоминают и Алину Загитову , которой выступление в составе команды «Олимпийских атлетов из России» не помешало стать всенародной любимицей и очень успешной девушкой.

Успокаивать себя можно сколько угодно. Но ведь у всех остальных будет и допуск на соревнования без нервотрёпки, и флаг, и гимн, и проход по стадиону на церемонии открытия в составе своей сборной. А у наших девочек — нет. Что это, если не унижение?

Ни в чём не повинные подростки, отпахавшие всё детство и юность на катке и выжившие в мясорубке национального отбора, на главных стартах в карьере будут назначены изгоями без рода и племени. Потому что одни жрали допинг, а другие их покрывали. Потому что кому-то очень хотелось устроить России показательную порку. Потому что сдавать истинных виновников большим дядям не с руки.

Вот и получается, что уникальные юные фигуристки страдают за чужие грехи. Причём это понимают и те, кто наказывал наш спорт, и те, кто должен был биться за девочек. Но извинений от больших дядей, превративших их в изгоев, Щербаковой, Трусовой, Валиевой и остальным ждать бессмысленно. Подумаешь, растоптали детские мечты. В первый раз, что ли?