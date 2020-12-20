Так, стоп игра! Так вы оба сказали «да» или как? Чем репетиция-то закончилась? Ты просто обещал мне главную роль! А почему не соблюдаете дистанцию в 1,5 метра? Вы еще и целуетесь?» — написал Ягудин в инстаграме.