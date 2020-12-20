Матч-центр
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Матч-центр
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Лестер Сити
0 2
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Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

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Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Тамбов
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18 декабря

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1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

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Унион
Унион
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Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

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3 из 5
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Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
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Осасуна
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Вильярреал Вильярреал
19 декабря

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Аугсбург
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Майнц
Майнц
0 1
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РБ Лейпциг
0 0
Кёльн Кёльн
19 декабря

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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
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Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

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Сельта
2 0
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Гранада
2 0
Бетис Бетис
Эйбар
Эйбар
23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Фрайбург
Фрайбург
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Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
21 декабря

Английская Премьер-лига

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Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

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3 из 4
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19:30
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
21:45
Леванте Леванте
23 декабря

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3 из 4
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Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
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Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
00:00
Кадис Кадис
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3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион

Ягудин отреагировал на бракосочетание Авербуха и актрисы Арзамасовой: «Самое яркое событие 2020 года» 

Sport24 1 час назад
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин с юмором отреагировал на то, что хореограф и постановщик Илья Авербух женился на своей избраннице, актрисе Елизавете Арзамасовой. Церемония бракосочетания прошла сегодня, 20 декабря.

«А такое было спокойное воскресенье — и на тебе. Самое яркое событие 2020, просто огонь. А вы не Тик Ток снимаете? Еще я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом. Короче, главное, держитесь за руки!

Так, стоп игра! Так вы оба сказали «да» или как? Чем репетиция-то закончилась? Ты просто обещал мне главную роль! А почему не соблюдаете дистанцию в 1,5 метра? Вы еще и целуетесь?» — написал Ягудин в инстаграме.

Напомним, об отношениях 25-летней Арзамасовой и 47-летнего Авербуха стало известно летом этого года.
Авербух и Арзамасова поженились
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Фигурное катание , Видео , Илья Авербух , Алексей Ягудин
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