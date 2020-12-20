Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин с юмором отреагировал на то, что хореограф и постановщик Илья Авербух женился на своей избраннице, актрисе Елизавете Арзамасовой. Церемония бракосочетания прошла сегодня, 20 декабря.
«А такое было спокойное воскресенье — и на тебе. Самое яркое событие 2020, просто огонь. А вы не Тик Ток снимаете? Еще я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом. Короче, главное, держитесь за руки!
Так, стоп игра! Так вы оба сказали «да» или как? Чем репетиция-то закончилась? Ты просто обещал мне главную роль! А почему не соблюдаете дистанцию в 1,5 метра? Вы еще и целуетесь?» — написал Ягудин в инстаграме.
Напомним, об отношениях 25-летней Арзамасовой и 47-летнего Авербуха стало известно летом этого года.