Тарасова оказалась на инвалидном кресле 

По информации издания, легендарный тренер по фигурному катанию вынуждена ограничить передвижения из-за болей в спине.

На съемки «Ледникового периода» в Лужниках Тарасову привозят в инвалидном кресле прямо за стол жюри. При этом, несмотря на проблемы со здоровьем, тренер не пропускает ни одного съемочного дня.