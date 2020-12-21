Тарасова оказалась на инвалидном кресле 

Татьяну Тарасову сфотографировали в инвалидном кресле на съемках «Ледникового периода», сообщает Super.
По информации издания, легендарный тренер по фигурному катанию вынуждена ограничить передвижения из-за болей в спине.
На съемки «Ледникового периода» в Лужниках Тарасову привозят в инвалидном кресле прямо за стол жюри. При этом, несмотря на проблемы со здоровьем, тренер не пропускает ни одного съемочного дня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», читатели «Комсомольской правды» признали ведущую «Ледникового периода» Алину Загитову телеведущей года. Ближайшей соперницей 18-летней олимпийской чемпионки оказалась ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. После первого выпуска «Ледникового периода» Загитовой пришлось столкнуться с волной негатива в свой адрес. Пользователи обратили внимание, что Алина вела себя крайне неуверенно, и требовали заменить ведущую. Однако за последующие выпуски Загитова смогла реабилитироваться.