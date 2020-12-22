И когда он это сказал, мне как будто пощёчину дали, потому что я всегда максимально старалась выглядеть хорошо, Дима никогда не таскал меня через силу, потому что я всегда старалась быть в форме, и никогда у него не болела спина, не срывал он что-то себе, потому что я большая или толстая. И когда он это сказал, для меня это просто всё — пока он не подъедет и не извинится, я…» — рассказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.