«Было два момента, когда мы реально сильно поругались. Однажды было, когда мы действительно много вместе не катались, но никто из нас не уходил со льда, никто не брал чехлы, не посылал и не уходил. Мы очень были злы друг на друга. И вот так вот, наматывая круги с Димой, я себе — всё, пока он не подойдёт и не извинится, я вообще к нему не подойду, пусть тренировка заканчивается.
Что он сказал? Я не помню, если честно. Вот сейчас сложно вспомнить эти эмоции. Я просто помню, что не по этой причине, но когда Дима разозлился по какой-то, почему у нас эта ссора произошла, он в порыве этой злости крикнул: «Ты вообще корова, я кататься с тобой не хочу!» И уехал.
И когда он это сказал, мне как будто пощёчину дали, потому что я всегда максимально старалась выглядеть хорошо, Дима никогда не таскал меня через силу, потому что я всегда старалась быть в форме, и никогда у него не болела спина, не срывал он что-то себе, потому что я большая или толстая. И когда он это сказал, для меня это просто всё — пока он не подъедет и не извинится, я…» — рассказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.