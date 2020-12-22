Фигуристка Боброва: «На отпуск у меня ушло 350 тысяч»

«Сложно ответить на это вопрос, потому что каждый месяц мы покупаем себе что-то дорогое, что нам нужно, но которые в следующем месяце мы не покупаем. Если отминусовать дорогую покупку? Я не слежу за этим. Я вижу, что мне хватает, и я не от того, сколько я потратила, а от остатка исхожу. Например, отдых, лето, у нас отпуск — у меня ушло 350 тысяч рублей с банковской карты. Следующий месяц — 40 тысяч. Абсолютно скачет — 108, 230… Если мне это нужно, я в любом случае это куплю. Я исхожу из того, что могу сейчас себе позволить относительно того, какая сумма лежит в копилке, грубо говоря. А не из того, что: «Ой, вот мне в этом сезоне нужно 250 потратить, а у меня уже перерасход на 20 тысяч и я вот это не куплю». Я покупаю, потому что мне это хочется, потому что я могу себе это позволить. И я не слежу, сколько я в месяц на это трачу.