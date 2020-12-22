Косторная пропустит чемпионат России из-за коронавируса

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
4 декабря сообщалось, что Косторная сдала положительный тест на коронавирус. Из-за этого она пропустила пятый этап Кубка России. 15 декабря стало известно, что фигуристка вылечилась и начала тренировки.
Ситуацию прокомметировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Алена Косторная снялась с чемпионата России. Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса», — цитирует Когана РИА Новости.