Косторная пропустит чемпионат России из-за коронавируса

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

4 декабря сообщалось, что Косторная сдала положительный тест на коронавирус. Из-за этого она пропустила пятый этап Кубка России. 15 декабря стало известно, что фигуристка вылечилась и начала тренировки.

Ситуацию прокомметировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган