Мишин: «У Туктамышевой и Коляды есть сложности со здоровьем»

Тренер Алексей Мишин заявил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, скорее всего, выступят на чемпионате России по фигурному катанию, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем.
«Несмотря на определенные сложности со здоровьем, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева намерены выступить на чемпионате России. Приложим для этого все усилия», — приводит слова Мишина ТАСС.
ЧР пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря. От участия в турнире были вынуждены отказаться чемпионы Европы Алена Косторная, Дмитрий Алиев и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, а также двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева.
На внутрироссийском первенстве в 2019 году Коляда завоевал серебро, а Туктамышева турнир пропустила.