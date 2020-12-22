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Авербух прокомментировал женитьбу на Арзамасовой 

Павел Тиунов 2 часа назад
Авербух прокомментировал женитьбу на Арзамасовой
Фото: Первый канал
Фигурист Илья Авербух нарушил молчание о свадьбе с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Спортсмен поблагодарил всех за теплые слова, несмотря на то, что ранее пользователи соцсетей раскритиковали его женитьбу, сообщает «Дни.ру».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Арзамасова опубликовала видео из ЗАГСа. Журналисты и подписчики актрисы в Instagram проанализировали ролик и пришли к выводу, что свадьба была сделана «наспех». Они отметили, что во дворце бракосочетания пара появилась, будто одевшись второпях: 47-летний фигурист надел белую футболку, приталенный пиджак и повседневные брюки, 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» — голубое платье без фаты. В руках у артистки не было букета цветов. Подписчики актрисы, и представители СМИ сошлись во мнении, что свадьба вероятно была сделана на скорую руку. Пользователи в очередной раз указали на солидную разницу в возрасте у супругов. Они назвали брак «неравным», ситуацию, когда «папики женятся на девочках», — «мерзкой», а наряды супругов — «неприличными».
Слухи о свадьбе начали курсировать в тусовке пару недель назад. Однако тогда Авербух отнекивался, заявляя журналистам, что обсудит женитьбу, когда «будет, о чем говорить». Фигурист свое обещание сдержал. Он подчеркнул, что женитьба на Арзамасовой стала логичным продолжением их огромного медового месяца, который начался, как только они полюбили друг друга. Будто не замечая негативных комментариев, Авербух поблагодарил всех пользователей соцсетей за теплые и добрые слова, которые окунули его с новоиспеченной супругой в «море добра».

«Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. А дальше — наша жизнь», — резюмировал фигурист.

Видео дня. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» матче 14-го тура
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Фигурное катание , Илья Авербух
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