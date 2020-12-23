«Ничего никому доказывать не нужно»: Гончаренко дала совет Трусовой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлениях ученицы Евгения Плющенко Александры Трусовой в нынешнем сезоне. Об этом сообщают "Известия".
По ее словам, 16-летняя спортсменка слишком зацикливается на своих прокатах, всячески стараясь исполнить их как можно лучше, что в итоге ей и мешает.
"Когда я смотрю на Сашу, то у меня складывается впечатление, что она хочет кому-то что-то доказать. Поэтому я хочу пожелать ей перестать это делать. Ничего никому доказывать не нужно", — сказала Гончаренко.
Ранее вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина поделилась мнением о конфликте тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.