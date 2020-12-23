Дочь Навки и Пескова получила медаль на турнире по фигурному катанию

Шестилетняя Надежда приняла участие в детских клубных соревнованиях академии «Снежком» и первенствовала в разряде «Юный фигурист». Навка отметила, что ей, как любому родителю, приятно делиться только успехами своего ребенка, однако это не значит, что ее дочь занимает только призовые места. Спортсменка отметила, что на прошлой неделе фигуристка стала четвертой.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. Годом ранее у пары родилась дочь.