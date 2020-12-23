Валиева упала с четверного тулупа во время тренировки перед ЧР 

Фигуристка Камила Валиева провела тренировку перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.

По информации Sports.ru, спортсменка упала на сольном четверном тулупе, однако чисто выполнила этот прыжок в каскаде с тройным тулупом. Также фигуристка сделала тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип — ойлер — тройной сальхов и еще один тройной лутц — тройной тулуп.

Чемпионат России состоится с 24 по 27 декабря в Челябинске, женщины покажут короткую программу 26 декабря, произвольную — на следующий день.