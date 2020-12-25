Плющенко весной попал в реанимацию и перенес пневмонию

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что весной попал в реанимацию из-за тяжелой пневмонии. Об этом он заявил «РБК. Спорт».
По словам Плющенко, у него подозревали коронавирус, однако диагноз не подтвердился.
«В группе у меня многие переболели, я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, коронавирус, но тесты показали, что ничего нет — ни вируса, ни антител», — пояснил он.
Спортсмен подчеркнул, что уже сделал прививку от COVID-19.
«Рамблер» писал, что ранее ряд именитых российских фигуристов снялся с этапа Кубка России из-за проблем со здоровьем. Так, положительный тест на COVID-19 получили: чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при по фигурному катанию Алена Косторная, чемпионка мира и Европы, победительница недавнего этапа Гран-при ISU в Москве Елизавета Туктамышева, чемпион Европы Дмитрий Алиев.