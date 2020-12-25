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Коляда стал трехкратным чемпионом России 

Sport24 и ещё 5 3 часа назад
Коляда стал трехкратным чемпионом России
Фото: РИА Новости
Михаил Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
По итогам короткой и произвольной программ на первенстве России 25-летний фигурист получил от судей 296,15 балла.
Коляда в третий раз в карьере стал чемпионом страны: ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах.
Серебряную медаль на чемпионате России завоевал Макар Игнатов, а бронза досталась Марку Кондратюку.
Чемпионат России по фигурному катанию. Челябинск (Мужчины).

Итоговое положение

  1. Михаил Коляда — 296,15
  2. Макар Игнатов — 265,37
  3. Марк Кондратюк — 260,31
  4. Андрей Мозалев — 252,92
  5. Александр Самарин — 251,38
  6. Антон Шулепов — 249,89
  7. Петр Гуменник — 247,47
  8. Артем Ковалев — 247,17
  9. Егор Рухин — 240,17
  10. Артем Лежеев — 232,98
  11. Евгений Семененко — 228,47
  12. Артем Зотов — 227,66
  13. Егор Мурашов — 226,14
  14. Илья Яблоков — 214,15
  15. Максим Варакин — 180,01
  16. Владислав Катичев — 177,06
  17. Максим Петров — 158,76

Произвольная программа

  1. Михаил Коляда — 193,67
  2. Марк Кондратюк — 169,43
  3. Макар Игнатов — 167,07
  4. Антон Шулепов — 166,70
  5. Андрей Мозалев — 163,45
  6. Александр Самарин — 163,42
  7. Петр Гуменник — 162,54
  8. Егор Рухин — 161,18
  9. Артем Ковалев — 159,72
  10. Артем Зотов — 153,27
  11. Артем Лежеев — 150,62
  12. Евгений Семененко — 148,61
  13. Егор Мурашов — 140,01
  14. Илья Яблоков — 136,77
  15. Максим Варакин — 122,30
  16. Владислав Катичев — 110,20
  17. Максим Петров — 105,90
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Комментарии
Фигурное катание , Макар Игнатов , Михаил Коляда
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