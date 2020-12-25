Коляда стал трехкратным чемпионом России 

Михаил Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
По итогам короткой и произвольной программ на первенстве России 25-летний фигурист получил от судей 296,15 балла.
Коляда в третий раз в карьере стал чемпионом страны: ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах.
Серебряную медаль на чемпионате России завоевал Макар Игнатов, а бронза досталась Марку Кондратюку.
Чемпионат России по фигурному катанию. Челябинск (Мужчины).
Итоговое положение
- Михаил Коляда — 296,15
- Макар Игнатов — 265,37
- Марк Кондратюк — 260,31
- Андрей Мозалев — 252,92
- Александр Самарин — 251,38
- Антон Шулепов — 249,89
- Петр Гуменник — 247,47
- Артем Ковалев — 247,17
- Егор Рухин — 240,17
- Артем Лежеев — 232,98
- Евгений Семененко — 228,47
- Артем Зотов — 227,66
- Егор Мурашов — 226,14
- Илья Яблоков — 214,15
- Максим Варакин — 180,01
- Владислав Катичев — 177,06
- Максим Петров — 158,76
Произвольная программа
- Михаил Коляда — 193,67
- Марк Кондратюк — 169,43
- Макар Игнатов — 167,07
- Антон Шулепов — 166,70
- Андрей Мозалев — 163,45
- Александр Самарин — 163,42
- Петр Гуменник — 162,54
- Егор Рухин — 161,18
- Артем Ковалев — 159,72
- Артем Зотов — 153,27
- Артем Лежеев — 150,62
- Евгений Семененко — 148,61
- Егор Мурашов — 140,01
- Илья Яблоков — 136,77
- Максим Варакин — 122,30
- Владислав Катичев — 110,20
- Максим Петров — 105,90