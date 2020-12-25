Коляда стал трехкратным чемпионом России 

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Михаил Коляда стал победителем чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

По итогам короткой и произвольной программ на первенстве России 25-летний фигурист получил от судей 296,15 балла.

Коляда в третий раз в карьере стал чемпионом страны: ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах.

Серебряную медаль на чемпионате России завоевал Макар Игнатов , а бронза досталась Марку Кондратюку.

Чемпионат России по фигурному катанию. Челябинск (Мужчины).

Итоговое положение Михаил Коляда — 296,15 Макар Игнатов — 265,37 Марк Кондратюк — 260,31 Андрей Мозалев — 252,92 Александр Самарин — 251,38 Антон Шулепов — 249,89 Петр Гуменник — 247,47 Артем Ковалев — 247,17 Егор Рухин — 240,17 Артем Лежеев — 232,98 Евгений Семененко — 228,47 Артем Зотов — 227,66 Егор Мурашов — 226,14 Илья Яблоков — 214,15 Максим Варакин — 180,01 Владислав Катичев — 177,06 Максим Петров — 158,76