Снятых из-за здоровья с ЧР фигуристов обвинили в слабости

Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская жестко высказалась о снятиях фигуристов с чемпионата России, передает "Российская газета". В нынешнем сезоне по состоянию здоровья от выступления на чемпионате России отказались двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, вернувшаяся в группу к Этери Тутберидзе, Дмитрий Алиев, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Также участия в турнире не принимает действующая чемпионка Европы Алена Косторная, которая пропускает первенство по решению своего тренера — Евгения Плющенко.
"Но на чемпионате страны надо выступать. Были времена, и на чемпионат СССР и простуженные, и с перевязанными руками-ногами все шли на старт. Мое мнение как практикующего тренера: должен доказывать, а сошел с дистанции и ты — слабак. Ты не хочешь драться", — заявила специалист.
Ранее сообщалось, что Плющенко намекнул на нечестную работу Тутберидзе с судьями.