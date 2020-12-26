Снятых из-за здоровья с ЧР фигуристов обвинили в слабости

"Но на чемпионате страны надо выступать. Были времена, и на чемпионат СССР и простуженные, и с перевязанными руками-ногами все шли на старт. Мое мнение как практикующего тренера: должен доказывать, а сошел с дистанции и ты — слабак. Ты не хочешь драться", — заявила специалист.