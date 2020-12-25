Усачёва: рада, что собрала и сделала все прыжки

«В целом всё неплохо, рада, что собрала и сделала все прыжки, было обидно, когда соскочила с ребра на дорожке. Постаралась вытащить, надеюсь, получилось. Тренировки были успешные — работала, старалась исправлять ошибки, накатывать программы. Считаю, что подошла к этому старту подготовленной», — приводит слова Усачёвой ТАСС.