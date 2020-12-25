Жулин: главное, чтобы Щербакова не подорвала своё здоровье 

«Она боец, конечно, каких мало. Я безумный её фанат, но хорошо бы, чтобы её осмотрели перед произвольной программой. Я вижу, как тяжело люди доезжают, и как танцоры на карачки встают после прокатов. Я вижу, насколько тяжело дышится после этого», — добавил специалист.