Тарасова восхитилась победой Степановой и Букина на ЧР

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин показали трогательный произвольный танец и сделали большое дело, выиграв чемпионат России, сказала РИА Новости заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.
Чемпионат страны начался 24 декабря в челябинском ледовом дворце "Трактор". В пятницу Степанова/Букин впервые в карьере выиграли чемпионат страны в танцах на льду, а Михаил Коляда третий раз в карьере стал лучшим в России в мужском одиночном катании.
"Я хочу похвалить Коляду с (тренером) Алексеем Николаевичем Мишиным и Сашу Степанову и Ваню Букина, которые показали мастерство и совсем другое катание. У них было такое проникновение друг другом, так трогательно катали свою произвольную программу. Это большое звание — чемпионы страны. А страна у нас очень большая и фигурнокатательная. Сегодня весь зал встал после их проката. И комментаторы стояли. Это редкость", — сказала Тарасова по телефону.
"Надо отметить федерацию (фигурного катания), которая проводит этот турнир и сохраняет тем самым соревновательный календарь для наших спортсменов", — добавила специалист.
По мнению Тарасовой, итоги соревнований в женском одиночном катании подводить пока рано. "А девочки только начали свою борьбу, их итоги комментировать надо после произвольной программы", — подчеркнула Тарасова.