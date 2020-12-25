Тарасова восхитилась победой Степановой и Букина на ЧР

"Я хочу похвалить Коляду с (тренером) Алексеем Николаевичем Мишиным и Сашу Степанову и Ваню Букина, которые показали мастерство и совсем другое катание. У них было такое проникновение друг другом, так трогательно катали свою произвольную программу. Это большое звание — чемпионы страны. А страна у нас очень большая и фигурнокатательная. Сегодня весь зал встал после их проката. И комментаторы стояли. Это редкость", — сказала Тарасова по телефону.