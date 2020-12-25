Поклонники российской фигуристки Софьи Самодуровой остались недовольны ее оценками в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. В комментариях к последнему на данный момент посту спортсменки в инстаграме болельщики раскритиковали судейство.

В частности, пользователь под ником old_pirate_bay написал: «Как достали уже со своими недокрутами эти клоуны, если не поставят, то цирка не будет». Фигуристка поставила под данным комментарием отметку «нравится».

Самодурова набрала 67,70 балла и занимает перед произвольной программой 10-е место.