Плющенко намекнул на нечестную работу Тутберидзе с судьями 

"Там просто, видимо, зарядка идет другая. Они (судьи) заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю", — заявил специалист.