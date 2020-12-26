Мишин пригласил Дзюбу в шоу «Ледниковый период» 

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин предложил сборной России по футболу принять участие в телепроекте «Ледниковый период».
«Вот смотрю я на выступление Дмитрия Сычева — он прекрасно катается, показывает международный уровень. А потом вижу игру сборной России по футболу… Они показывают такой же уровень? Не думаю. Давайте всю нашу сборную во главе с Артёмом Дзюбой пригласим в «Ледниковый период». Это будет классно», — заявил Мишин в эфире Первого канала.
Сычёв, известный своими выступлениям за московские «Локомотив», и «Спартак» а также французский «Марсель», принял участие в минувшем сезоне шоу и катался в паре с чемпионкой мира Марией Петровой.
Ранее Мишин заявил, что Туктамышева будет бороться за место в сборной России на ЧМ.