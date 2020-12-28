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Как же её не хватало! Медведева триумфально вернулась на лёд на чемпионате России 

Чемпионат.com и ещё 1 1 час назад
Чемпионка отвергла юного фигуриста и довела зрителей до слёз. «Ледниковый период» подождёт?
Кажется, столько слёз суровый Челябинск ещё не видел. Чемпионат России по фигурному катанию пробивал на сильнейшие эмоции, а триумфальное возвращение Евгении Медведевой просто добило. Двукратная чемпионка мира не выступала почти три месяца из-за травмы спины и тяжёлой болезни, а затем вышла и откатала на разрыв аорты. Зрители встретили Евгению такими овациями, словно она стала чемпионкой России.
Как же её не хватало!

Медведева отвергла призёра чемпионата России

Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе в середине сентября и уже через две недели должна была выйти на лёд, однако первый турнир чемпионки после воссоединения с тренером всё откладывался. Проблемы со спиной заставили спортсменку пройти обследование, которое выявило защемление нерва в позвоночнике. Боли настолько обострились, что фигуристка не могла выполнять даже элементарные вещи, поэтому тренерский штаб принял решение подождать, пока она не восстановится полностью. Из-за травмы и последствий коронавируса Женя последовательно снялась со всех этапов Кубка России и этапа Гран-при в Москве, а затем и отказалась от участия в чемпионате России.
Однако в Челябинск Медведева всё-таки прилетела. Выступление чемпионки было анонсировано в рамках показательных выступлений и привлекло на трибуны её личных поклонников. Сначала Женя побывала в качестве зрителя, аплодируя блестящим прокатам Трусовой, Валиевой и Щербаковой, а на следующий день сама вышла на лёд. Причём дважды. Сенсационный бронзовый призёр мужского турнира Марк Кондратюк в конце своего номера пригласил фигуристку на каток и признался ей в любви, но Медведева ответила отказом, повернувшись к 17-летнему спортсмену спиной. Естественно, в строгом соответствии со сценарием.
Если появление Жени в номере Марка стало приятным сюрпризом, то её сольное выступление было самым ожидаемым событием гала-шоу. Ради этих пяти минут некоторые болельщики специально прилетели в столицу Южного Урала. И не прогадали!
Премьера номера под пронзительную песню Анны Герман «Эхо любви» вызвала у публики мощнейшую реакцию. Зрители плакали, аплодировали, кричали имя любимой фигуристки, размахивали плакатами и шарфами со словами поддержки. Безупречное скольжение, чёткие красивые линии и удивительный артистизм слились в чувственный проникновенный номер, на который способна только Женя Медведева.
И пусть скептики обращают внимание, что за длинную программу фигуристка исполнила лишь один прыжок (тройной сальхов в самом начале), прокат Жени — это не про технику. Он про искусство, про преодоление, про благодарность и про мечту, которая для этой сильной девушки остаётся целью. Очевидно, что проблемы со здоровьем ещё сказываются: вращения подобраны так, чтобы снизить нагрузку на позвоночник, а угол катания перестал быть слишком острым. Тем не менее уверенное исполнение пусть и несложного прыжка, красивые дорожки и эффектные вращения подтверждают, что спортсменка постепенно набирает форму.

«Ледниковый период» подождёт?

Упорство, с которым Медведева идёт к своей цели, заслуживает уважения, но результат этого пути по-прежнему остаётся под вопросом. Год без реальной практики — серьёзная угроза для карьеры фигуристки. Вполне возможно, что Женя так и не сможет вернуться на прежний уровень и в скором времени попробует себя в какой-то новой роли. Она уже оставила в спорте ярчайший след и распахнула многие двери для успеха в дальнейшей жизни. Например, Женя может пойти по стопам своей самой принципиальной соперницы Алины Загитовой и засиять в шоу «Ледниковый период». Только не в роли ведущей, а в качестве участницы.

«Бог наградил её исключительным умом, она очень хорошо соображает. И точно не пропадёт. Будет это на льду или вне его — покажет время», — говорил продюсер Ари Закарян «Спорт-экспрессу».

Однако пока нет никаких намёков на то, что Медведева собирается уйти из спорта. У фигуристки и её тренеров достаточно времени, чтобы провести огромный объём работы и уже в следующем сезоне предъявить её результаты. Сейчас спортсменке нет необходимости форсировать события — она тренируется в собственном ритме, возвращает утраченные прыжки и накатывает программы.
В группе Этери Тутберидзе хорошо знакомы с Женей, там знают её сильные и слабые стороны и поэтому смогут ей помочь качественно восстановиться. А уж Этери Георгиевна не раз доказывала, что её волнует судьба её фигуристок — для той, с кем она работала так усердно на протяжении многих лет, тренер сделает всё возможное, поэтому нет никаких сомнений, что мы ещё увидим Женю — обновлённой и по-прежнему прекрасной.
Так что, наверное, «Ледниковый период» пока подождёт.
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Комментарии
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Ари Закарян , Этери Тутберидзе
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