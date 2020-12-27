Тутберидзе подвела итоги чемпионата России 

Именитый тренер Этери Тутберидзе подвела итоги прошедшего в Челябинске чемпионата России.
На первом месте в женском одиночном катании оказалась ученица специалиста Анна Щербакова, которая не так давно перенесла тяжелую пневмонию.
Второй стала еще одна воспитанница Тутберидзе Камила Валиева, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова, в мае 2020 года перешедшая из группы тренера в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
"Завершился чемпионат России. Мы испытали вершину эмоций — настолько сложный для нашей команды был год. Результат этого чемпионата — это огромная компенсация за проделанную нашей командой работу", — написала Тутберидзе в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе эмоционально прокомментировала победу Щербаковой на ЧР.