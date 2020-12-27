Чудо Щербаковой

Чемпионат России по фигурному катанию подкинул сюжет для биографического фильма — на этот раз об Анне Щербаковой.

Девушка до сих пор восстанавливается от двусторонней пневмонии и уже давно не прокатывала свои программы полностью даже на тренировках; не далее как вчера — после короткой программы — она упала на плечо своего тренера Этери Тутберидзе и никак не могла отдышаться, а потом давала интервью с таким болезненным видом, опухшими глазами и заплетающимся языком, что, казалось, вот-вот свалится с ног; на утренней тренировке перед произвольной программой она не смогла в прогоне исполнить ни одного из запланированных четверных прыжков — с лутца упала, на флипе сделала «бабочку» (от страха слишком рано раскрылась в воздухе, недокрутив обороты).

Все было против не то что победы Щербаковой, а вообще того, чтобы она выходила на произвольную программу. Однако двукратная чемпионка России настояла на своем — и стала трехкратной.

Как ей удалось всего за полдня (с утренней тренировки до проката) превратиться из изможденного подростка в уверенную в себе спортсменку, которая с улыбкой выходит на разминку, а затем исполняет сумасшедший по сложности контент с двумя четверными? Это абсолютно необъяснимое чудо.

Недаром после проката Щербаковой даже непробиваемая Тутберидзе изо всех сил кусала губы, чтобы не расплакаться, но все равно не сдержалась.

Второй тренер и хореограф группы Даниил Глейхенгауз и вовсе постоянно утирал слезы, даже не пытаясь скрыть эмоций, и продолжал плакать даже спустя несколько минут на диванчике в kiss-and-cry, ожидая оценок вместе с ученицей.

Стоит отметить, что судьи тоже были восхищены подвигом Щербаковой и дали ей за четверной лутц еще 4,76 баллов сверху в качестве бонуса по шкале GOE (Grade of Execution — шкала качества исполнения), а за четверной флип — 4,56. Максимальная прибавка — пять баллов, так что Щербакова за два квада получила почти максимальный результат, что бывает невероятно редко.

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Для сравнения: серебряный призер турнира Камила Валиева получила +3,94 балла по GOE за свой каскад четверной тулуп + двойной тулуп, а за сольный четверной тулуп +3,66.

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А обладательница бронзы Александра Трусова удостоилась за каскад четверной лутц + тройной тулуп (самый сложный из всех элементов, исполненных на этом ЧР) 3,61 балла бонусов. Сольный четверной лутц Русской Ракеты судьи отплюсовали лишь на 2,63.

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Таким образом, Валиева и особенно Трусова даже близко не получили таких прибавок за свои элементы ультра-си, хотя исполнили их на таком же высоком уровне, как Щербакова.

Но судьи — тоже люди, и их восхищение подвигом Анны вполне можно понять. Тем более что теперь уже трехкратная чемпионка России действительно выдала свой лучший прокат в этом сезоне: на этапах Кубка страны в Сызрани и в Сочи она исполняла лишь один четверной флип, а также допускала небольшие ошибки на других элементах. Теперь же все было идеально — и 264,10 балла по сумме двух программ ясно говорят об этом.

«Сейчас я просто очень счастлива. Большое спасибо всем, кто к этому причастен. И спасибо себе, что я не снялась, поборолась,

— заявила Щербакова в интервью Первому каналу сразу после проката. — Я сказала, что все равно пойду и буду до последнего сражаться, кто бы что ни говорил».

Тут же в кадр была приглашена Тутберидзе, которая выдала проникновенную речь:

«Одно слово, которое описывает все произошедшее, — это преодоление. Для Ани это было преодоление и физического состояния, и морального. Кругом все говорили, что надо снять ее с турнира? Это давило, было сложно. Сейчас мы просто рады. Это большая компенсация за проделанную работу и за те нервы, которые мы потратили.

Для нас поступок Ани — геройский. Как принимали решение участвовать в произвольной? Мы решили до последнего смотреть — на тренировке, на разминке. Вчера перед короткой программой у Ани кружилась голова, и самочувствие было такое, что я понимала, что в таком состоянии произвольную она не закончит.

Мы говорили и с Аней, и с ее родителями, спрашивали, может, стоит сняться? Но Аня не стала. Наверное, это про спорт. Я заплакала после проката, потому что это был всплеск эмоций. Мне казалось, то, что сегодня сделала Аня, — это невозможное. Подготовка не сложилась. Болезнь внесла огромные поправки: мы не могли тренироваться, у нее была температура. Я постоянно твердила: давай снимемся. Но Аня категорично была настроена. Она сказала: «Нет, даже не обсуждается».

На пресс-конференции Щербакова рассказала об упорной борьбе с людьми, уговаривавшими ее сняться с турнира.

«Я приняла решение поехать на чемпионат России месяц назад (тогда фигуристка еще активно боролась с пневмонией — «Газета.Ru»). С того момента решение не менялось, но в течение этого времени после неудачных прокатов на тренировках, после короткой программы, после шестиминутной разминки в день произвольной программы мне все предлагали сняться — и тренеры, и родители — но я не меняла своего решения».

При этом девушка не стала уверять, что теперь все ее проблемы со здоровьем исчезли, косвенно признав, что ее подвиг еще может иметь последствия. Фигуристка подчеркнула, что в данный момент испытывает прилив адреналина и судить об ее истинном состоянии здоровья можно будет только на следующий день.

Отвечая на вопрос о слезах своих тренеров после проката, Щербакова призналась: «Я еще не видела, как плакал Даниил Маркович (Глейхенгауз)».

Валиева при этом вспомнила, что Тутберидзе уже однажды плакала публично — после проката короткой программы Алины Загитовой под «Призрак оперы» на этапе Гран-при в Москве в 2018 году.

Первое настоящее «Болеро» Валиевой

Камила Валиева с большим трудом вкатывалась в свою новую произвольную программу под степенное «Болеро» Мориса Равеля — на предыдущих турнирах падала то с четверного тулупа, то с более простых тройных прыжков, то и с того, и с другого одновременно.

При том, что спортсменка обладает просто невероятной высотой прыжка (даже четверной приземляет с большим запасом), она никак не могла исполнить произвольную идеально из-за шалящих нервов. Так, на этапе Кубка России в Москве, когда Трусова перед ней сделала несколько четверных прыжков, Валиева развалилась психологически и сорвала несколько элементов.

Однако на этом турнире 14-летняя фигуристка, снова выходившая на лед после Русской Ракеты, уже не дрогнула.

Идеальный прокат с двумя четверными тулупами, 254,01 балла в сумме за две программы и заслуженное второе место — Валиева одержала в этот день победу сама над собой. Дальше будет легче. Закалка фигуристки к пекинской Олимпиаде-2022 идет полным ходом.

«Хочу отметить не только Аню Щербакову, но и Камилу, которая собрала сегодня свои нервы, — подчеркнула Тутберидзе в комментарии Первому каналу. — Обе спортсменки показали свой лучший прокат этого сезона».

«Можно считать этот чемпионат для меня счастливым, — приводит слова Валиевой ТАСС. — Впервые попробовать посоревноваться со взрослыми, с таким настроем выходить — это круто. Да еще и такая поддержка зала. Выступать с топовыми фигуристами всегда здорово».

Также Валиева поздравила с победой Щербакову во время интервью.

Травма Трусовой

Русская Ракета в этот день сделала для победы все, что могла. Невероятный по сложности каскад четверной лутц + тройной тулуп, за который она получила почти 20 баллов, сольный четверной лутц (чуть больше 14 баллов), каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который исполняют лишь единицы фигуристов в мире как среди женщин, так и среди мужчин (14 баллов) — Трусова была на высоте.

Это ее первый полностью чистый прокат произвольной программы в этом сезоне, и он выглядел действительно впечатляюще.

Однако при наличии двух четверных прыжков у Щербаковой и Валиевой Русская Ракета не смогла с ними побороться, хотя ее элементы ультра-си и были дороже по базовой стоимости (лутц — самый сложный четверной прыжок в мире).

Однако соперницы из группы Тутберидзе существенно превосходят Трусову по надбавкам GOE, а также находятся в более выигрышном положении по оценкам за непрыжковые элементы (вращения, дорожка шагов) и за компоненты (мастерство катания, переходы между элементами, презентация образа, композиция программы, интерпретация музыки).

Все это приводит к тому, что преимущество ученицы Евгения Плющенко , заработанное за счет двух четверных лутцов, испаряется. Да что там говорить: Щербакова за один четверной лутц набрала немногим меньше, чем Трусова за каскад четверной лутц + тройной тулуп (16,26 балла против 19,31).

Таким образом, Русской Ракете необходимо добавлять в произвольную программу еще два четверных тулупа (которые обычно получаются у нее безупречно), чтобы претендовать на победу. А пока — 246,37 балла в сумме и лишь третье место.

Впрочем, упрощению контента Александры на чемпионате России есть объяснение — она катается с травмой.

«Я не могу сейчас прыгать тройной аксель и все остальные четверные прыжки, кроме лутца. На этапе Гран-при в Москве (где Трусова упала пять раз — «Газета.Ru») я уже выступала с травмой. Мне говорили упростить контент, но я не позволила. А сейчас уже деваться было некуда. Какая травма? Не скажу, секрет», — заявила Трусова на пресс-конференции.

Что ж, теперь у девушек будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановиться от повреждений и болезней — чемпионат Европы в январе отменили из-за коронавируса, чемпионат мира будет только в конце марта (если вообще состоится), а о дополнительном турнире, который Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) планировала организовать взамен Евро, пока ничего неизвестно.

Остается пожелать фигуристкам скорейшего выздоровления и поблагодарить их за это первоклассное шоу на чемпионате России.