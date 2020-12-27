Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о подготовке к новогодним шоу.
С 26 декабря по 7 января в Москве проходят шоу Навки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».
«Вы видите, какой огромный у нас зал. Он вмещает 16 тысяч зрителей. Посчитали с Роспотребнадзором, что максимум к нам могут прийти 3 тысячи человек. На таком огромном пространстве невозможно заразиться.
Здесь намного меньше вероятность заболеть, чем в транспорте и магазинах. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Повсюду маски, санитайзеры», — сказала Навка.