Плющенко отказался признавать поражение Трусовой на чемпионате России 

— Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний̆ день. Как правильно сказала Великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи: ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь — это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается! — считает Плющенко.