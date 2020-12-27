Плющенко отказался признавать поражение Трусовой на чемпионате России 

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. Его ученица Александра Трусова в соревнованиях женщин-одиночниц стала лишь третьей, уступив Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.
Плющенко отказался считать результат Трусовой поражением, о чем и написал в Инстаграме.
— Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний̆ день. Как правильно сказала Великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи: ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь — это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается! — считает Плющенко.
16-летняя Трусова начала работать с Плющенко в мае нынешнего года, когда ушла от Этери Тутберидзе. На чемпионате России-2021 уроженка Рязани уступила именно бывшим подругам по группе «Хрустальный» — Щербаковой и Валиевой.
Это второе подряд поражение ученицы Плющенко. Ранее она стала лишь четвертой на этапе серии Гран-при Rostelecom Cup. Правда, тогда Трусову опередили не подопечные Тутберидзе, а Алексея Мишина. Первое и третье место заняли Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Второй тогда была Алена Косторная — еще одна спортсменка, перед сезоном-2020/21 сменившая группу Тутберидзе на группу Плющенко.
На двух предыдущих чемпионатах России Трусова ограничивалась серебряной и бронзовой медалями.
Не сумев стать чемпионкой России, Трусова упустила возможность отобраться на чемпионат мира-2021. Теперь Александре придется побеждать на следующих отборочных турнирах, которые пройдут в феврале-марте будущего года.