Популярный блогер Василий Уткин не верит в то, что чемпионка Пхенчхана Алина Загитова , взявшая паузу в карьере, вернется в фигурное катание. Также Уткин отметил изменения во внешнем виде спортсменки.

— Помните историю, когда фанаты Загитовой накинулись на Максима Транькова за то, что он сказал, что на Олимпиаде все спортсмены болели за Медведеву? И ему начали писать в директ: «Чтоб ты сломал позвоночник», «Чтоб твои дети заболели раком»… Вы тогда назвали их Всероссийским обществом придурков.

— Так и есть.

— Что нужно сделать, чтобы их победить?

— Ничего. Дураков всегда будет больше, чем нормальных людей. Траньков сказал, что большинство спортсменов (болели за Медведеву). Это не понравилось не спортсменам. А почему спортсмены выбирали Медведеву — очевидно. Потому что Медведева проделала путь. Она соревновалась с теми, кто был на Олимпиаде, уже годы. Она была одной из них, она была своей.

Я не хочу сказать, что Загитова менее достойна. Речь же идет о том, как формируются симпатии. Траньков сказал правду, но просто всем это не нравится. У людей есть «свой» и «чужой», больше ничего. Люди не понимают разницы между «не люблю» — не испытываю любви, и «не люблю» в смысле ненавижу.

Сейчас Загитова в моем понимании очень прибавила. В смысле попы и груди. Я за прекрасное. Вы можете назвать меня старым сатиром, но у меня нет и не может быть никаких амбиций, каких-либо других отношений, кроме телевизионных, с Алиной Загитовой. Она стала просто красоткой. Ближайшие два-три года она будет только прогрессировать в этом отношении. Я думаю, что и дальше, но два-три года гарантированно.

— Как вы думаете, она вернется в фигурное катание?

— Никогда, — сказал Уткин в интервью Sports.ru.