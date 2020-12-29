Тренер рассказал о раздельных занятиях Трусовой и Косторной 

"Комфортно ли мне в формате разделения? Да, абсолютно. Я думаю только о своих спортсменах, лишние мысли в голову не лезут. Концентрируюсь только на том, чтобы делать своих ребят сильнее на каждой тренировке", — цитирует Михайлова "Спорт-Экспресс".