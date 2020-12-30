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МОК может лишить нашу фигурку всех надежд на Олимпиаде 

Sport24 1 час назад
После решения, вынесенного CAS в отношении России, особых опасений за фигурное катание вроде бы нет. Вспоминаются Олимпийские игры в Корее, где в количественном соотношении меньше всех пострадали именно фигуристы. Да и мало переживаний по поводу медалей, потому что в сборной есть (будем надеяться, что после такого сезона она останется) достаточно длинная «скамейка запасных» во всех дисциплинах. Кроме танцев на льду.
Лидеры сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов — без вопросов являются нашими главными претендентами на медали Игр. У учеников Александра Жулина все идет по нарастающей: превосходство над остальными российскими парами, серебро чемпионата мира и финала Гран-при, победа на последнем чемпионате Европы. Там они, кстати, показали лучший результат в карьере, который на 6 баллов меньше, чем «бест» лучшей пары планеты Пападакис/Сизерон. А отрыв нашей пары от обладателей третьего в мире «беста» Чок/Бейтс — 7 баллов.
Медали заранее лучше не вешать, но баллы все говорят за себя.
Наша вторая пара Александра Степанова и Иван Букин — не отстает. И в России они получают солидные оценки, и в мире обладают четвертым лучшим результатом, уступая Чок/Бейтс лишь 2 балла. То есть, в теории, обойти американцев и даже приблизиться к Синициной с Кацалаповым при качественных стабильных прокатах — это не такая уж и нереальная история. Правда на пятки наступают Хаббел/Дохонью и Гиллес/Пуарье, в их активах лишь на балл меньше, чем у Саши с Ваней.
И, казалось бы, если по командным соревнованиям в статусе нейтральных атлетов пока ничего не понятно, то уж в личном зачете наши танцоры должны взять минимум медаль, ведь все идет именно к этому. Но тут мы вспоминаем злополучную Корею и отсутствие приглашений именно Букина и Кацалапова. Степанова/Букин на Игры отобрались по спортивному принципу, но не поехали из-за недопуска партнера, а Синицина с Кацалаповым в том сезоне не смогли закончить выступление на ЧР из-за травмы Никиты. Но Нина Мозер в одном из интервью рассказывала, что он бы все равно не смог поехать в Пхенчхан, потому что его не пригласили.
На Игры-2022 будет не такая система отбора спортсменов со стороны МОК, ведь наши спортсмены будут выступать даже не в статусе олимпийских атлетов из России, а в полностью нейтральном. Президент ОКР Станислав Поздняков уверяет, что даже на Олимпиаду в Токио Россия сама будет формировать состав, никто ей указывать не будет. Всех вроде бы допустят. Если следовать этой логике, то волноваться за наших танцоров не нужно. Но пока в слова Позднякова верится с трудом. Критерии, прописанные в решении CAS, максимально размыты. При желании МОК с подачи WADA может вмешаться, припомнить нашим спортсменам попадания в различные сомнительные списки, например, доклад Макларена. Пока что гарантий никаких нет. И это вызывает жесткие опасения.
Формулировка одного из пунктов для допуска звучит примерно так: «Спортсмен (или его персонал) не должен быть отстранен, иметь какие-либо ограничения, остающихся в силе во время проведения конкретного мероприятия и наложенных компетентным органом в ходе любых прошлых или будущих процедур». С одной стороны: если у тебя нет дисквалификации (это и так логично, в принципе), не открыто никаких дел, то ты допущен. Но опереться на «анонимные источники» и открыть новое дело — не так сложно, особенно если очень хочется. Об этом до определенного момента не сможет узнать даже сам спортсмен. И именно с этим через год могут столкнуться Букин и Кацалапов.
Возникает логичный вопрос — а кто, если не они? Первые, кто приходят на ум — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они были в Корее, поэтому можно хотя бы надеяться на то, что их заявку МОК одобрит. Дальше по списку идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (которые, кстати, обладают лучшей суммой баллов на Кубке России этого года), Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Нужно учитывать фактор домашнего судейства, но возьмем их лучшие результаты этого сезона и подставим в таблицу «бестов», а в голове будем держать тот факт, что на более крупных турнирах баллы могут быть ниже.
Загорски/Гурейро: Rostelecom Cup — 206,91, 7-е место. Фактически (официально зафиксированный «бест») — 188,03, 18-е место.
Скопцова/Алешин: 5-й этап Кубка России — 204,98, 9-е место. Фактически — 179,78, 27-е место.
Морозов/Багин: 1-й этап Кубка России, 198,00, 10-е место. Фактически — 191,71, 15-е место.
Худайбердиева/Базин: 1-й этап Кубка России, 197,00, 11-е место. Международного дебюта у этой пары еще не было (с Rostelecom Cup этого года оценки не идут в таблицу лучших результатов).
Выглядит невесело, а главное — из-за пандемии и отмены соревнований нет возможности «обкатать» эти дуэты на международном уровне, чтобы к Олимпиаде они спокойно переходили отметку хотя бы в 200-205 баллов на более уровневых соревнованиях. И это именно та проблема, которую предстоит решить ФФККР до Олимпиады. Иначе мы имеем огромные шансы остаться совсем без возможности получить медали в танцах на льду в олимпийском Пекине. Да еще и получим мощный удар по нашей команде.
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Фигурное катание , Видео , Джонатан Гурейро , Никита Кацалапов , Станислав Поздняков , Виктория Синицина , Александр Степанов , Кирилл Алешин , Елизавета Худайбердиева , Иван Букин , Нина Мозер , Александр Жулин , Анастасия Скопцова , Егор Базин , Андрей Багин , Всемирное антидопинговое агентство , Ростелеком
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