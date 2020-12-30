«Мы живем в таком обществе, где каждый либо кем-то, либо чем-то недоволен. Не было бы Алины — были бы недовольные еще кем-то.

Помимо Алины, там недовольны Бузовой, Исинбаевой, Тарасовой, мной, нарезкой музыки, которая берется за основу тех или иных композиций. У нас все всегда недовольны.

Пишут петиции «Убрать Ягудина с комментирования». Мы с Александром Гришиным сидим, и приходит сообщение: «Алексей, вы можете заткнуться и не разговаривать?»

И тут же приходит другое письмо: «Вы можете хотя бы во время прокатов тех или иных фигуристов говорить, чтобы мы больше знали?»

Это наше общество. Почему-то каждый считает, что он знает гораздо больше, чем человек, находящийся рядом, и что именно его точка зрения самая правильная.

Поэтому я защищаю тех, в чьей команде я работаю», — сказал Ягудин в интервью Лине Федоровой.