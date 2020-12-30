Женя — гениальнейший спортсмен, который сделал нереальный объём работы за свою карьеру. Единственный, который прошёл четыре Олимпиады, и причём все четыре Олимпиады с медалями. С большим уважением отношусь к нему как к спортсмену», — сказал Ягудин в интервью Лине Фёдоровой.