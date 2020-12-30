Разные отношения могут быть с родителями, у меня тоже непростое. Просто у нас разные взгляды на то, что происходит и в стране, и в мире в том числе. Но это моя мама, это вот прямо человек номер один. Вот я сколько говорю про Татьяну Анатольевну, все прекрасно знают, что я без этого человека в принципе не могу существовать. Но все равно завуалировано — это моя мама. Все», — сказал Ягудин в интервью Telesport.