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Ягудин: «Татьяна Тарасова — это человек, без которого я не могу существовать» 

Sport24 2 часа назад
Ягудин: «Татьяна Тарасова — это человек, без которого я не могу существовать»
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал об отношениях с матерью и признался, что не может существовать без своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой, под руководством которой он завоевал золотую медаль на Играх в Солт-Лейк-Сити.

«Почему мы сейчас, на мой взгляд, деградируем: люди перестают искать решение сами. Потому что сейчас есть те предметы, те гаджеты, которые за тебя все решают. Мы теряем то, что нас всегда связывало — отношения между людьми. Я всегда это буду говорить, что если бы не моя мама, это чистейшая правда…

Разные отношения могут быть с родителями, у меня тоже непростое. Просто у нас разные взгляды на то, что происходит и в стране, и в мире в том числе. Но это моя мама, это вот прямо человек номер один. Вот я сколько говорю про Татьяну Анатольевну, все прекрасно знают, что я без этого человека в принципе не могу существовать. Но все равно завуалировано — это моя мама. Все», — сказал Ягудин в интервью Telesport.

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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин
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