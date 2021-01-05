Татьяна Навка снимет фильм о легендарных фигуристах 

Энергии 45-летней спортсменки и просто красавицы Татьяны Навки можно только позавидовать. Она успевает принимать участие в нескольких проектах, на новогодние праздники подарила зрителям два красочных шоу — одно из которых проходит в Сочи, другое — в Москве, и в нем Татьяна сама выходит на лед в главной роли.

Людмила Пахомова и Александр Горшков стали первыми советскими олимпийскими чемпионами в танцах на льду: в 1976 году их впервые ввели в программу Игр, и «золото» сразу завоевали наши спортсмены. Они шесть раз выигрывали чемпионаты мира и столько же — европейские первенства. Выдающаяся пара изменила отношение к дисциплине фигурного катания, до того считавшейся скучной.

Каждая их программа становилась маленьким спектаклем, а отточенная техника завораживала даже простых зрителей, не разбирающихся в тонкостях. Самая известная программа Пахомовой и Горшкова — танго «Кумпарсита». Так и назовут фильм об этих фигуристах, которые были парой не только на льду, но и в жизни.

— В последние дни перед новогодними праздниками мы с Татьяной договорились о создании совместного кинопроекта. В качестве продюсеров мы хотим снять спортивную мелодраму «Кумпарсита». Это история любви и преодоления, основанная на судьбе, поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова — Александр Горшков, — поделился Учитель на своей странице в Instagram.

Режиссер добавил, что дочь фигуристов, 43-летняя Юлия Пахомова-Горшкова с энтузиазмом поддержала идею фильма. Она давно заявляла, что мечтает снять фильм о своей маме, и также станет одним из продюсеров кинокартины.

Людмила Пахомова скончалась от лимфогранулематоза, когда ей было всего 39, а дочери Юлии — девять лет.