« У нас есть люди, которые работают серьезно и ответственно, а есть те, кого не замечаешь. А что значит спортсмены в политике? Я закончила заниматься спортом в 1980 году, у нас в Госдуме все спортсмены имеют высшее образование. Только Шипулин закончил и сразу к нам пришел», — сказала Роднина в интервью «СЭ».