Все спорстмены-политики в Госдуме имеют высшее образование. Такое заявление сделала депутат парламента Ирина Роднина.
Ранее менеджер сборной России по футболу Евгений Савин выразил мнение, что форвард и капитан национальной команды Артём Дзюба в будущем может стать политическим деятелем. Его мнение раскритиковал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он заявил, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. Однако по мнению Родниной, все политики в Госдуме ответственно подходят к своей работе.
« У нас есть люди, которые работают серьезно и ответственно, а есть те, кого не замечаешь. А что значит спортсмены в политике? Я закончила заниматься спортом в 1980 году, у нас в Госдуме все спортсмены имеют высшее образование. Только Шипулин закончил и сразу к нам пришел», — сказала Роднина в интервью «СЭ».
Интимное видео с участием нападающего Артема Дзюбы слили в сеть в начале ноября. Из-за скандала футболист был лишен капитанской повязки и отстранен от участия в ноябрьских матчах.