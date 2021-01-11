Ягудин высказался о романе с Карпович 

По словам спортсмена, он действительно играл в одном спектакле с Карпович.

«Писали о том, что Мирослава, с которой я играл в спектакле, якобы влюбилась в меня и преследовала, чуть не разрушив семью. Это из серии Тотьмянина ушла из «Ледникового периода», потому что я приревновал к ее партнеру», — отметил Ягудин.

Он подчеркнул, что «ничего из того, что было написано, не чувствовал».

«Пишут и пишут», — заявил фигурист.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ягудин признался, что в будущем они с супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной, могут переехать во Францию. Для того, чтобы купить особняк в Париже, он продал столичную квартиру.

По словам Ягудина, у его жены и детей есть вид на жительство во Франции, однако окончательное решение по эмиграции еще не принято. Спортсмен допустил, что даже может продать недвижимость в Париже.