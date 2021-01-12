Рудковская рассказала, как познакомилась с Плющенко

«12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 14 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году, а Дима Билан выступал там. Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой.