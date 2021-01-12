Азербайджанский фигурист Литвинцев перешел в академию Плющенко

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев перешел в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Видео с тренировки с его участием «Ангелы Плющенко» опубликовала в своем аккаунте в инстаграме.
«Четверной тулуп Владимира Литвинцева и четверной риттбергер Леонида Свириденко», — говорится в подписи к видео. Оба спортсмена занимаются в группе Сергея Розанова.
Напомним, прошлым летом академия Плющенко пополнилась двумя ученицами Этери Тутберидзе — чемпионкой Европы Аленой Косторной и двукратной чемпионкой мира среди юниоров, призером чемпионата Европы и трехкратным призером чемпионата России Александрой Трусовой.