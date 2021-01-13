Талантливый фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе . А в 44 года Игоря Пашкевича не стало.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова исполнила все прыжки во второй половине программе и отчасти благодаря этому обошла Евгению Медведеву в споре за золото. Но ещё за 20 лет до триумфа Загитовой подобный приём применил Игорь Пашкевич. Он первым в мире исполнил все тройные прыжки в произвольной программе, причём пять из них — на четвёртой минуте проката. В отличие от Алины, смелый эксперимент не принёс Игорю медали, зато его имя вошло в историю.

После долгой и насыщенный карьеры Пашкевич помогал начинающему тренеру Этери Тутберидзе и приложил руку к победам Липницкой и Медведевой. В марте 2016-го его воспитанник повторил достижение учителя и выиграл юниорский чемпионат мира, а спустя несколько дней жизнь смелого фигуриста и перспективного тренера трагически оборвалась за десятки тысяч километров от родины.

Даже спустя пять лет после смерти Пашкевича точно неизвестно, что же произошло той роковой ночью в Майами.

Упорство и эксперименты

Пашкевич родился в 1971 году в Москве и с детства полюбил фигурное катание, однако большого таланта специалисты в нём не видели. Игоря это не смущало: он продолжал пахать и компенсировал отсутствие выдающихся данных упорством и сумасшедшей работоспособностью. Даже несмотря на проблемы с голеностопом, Игорь не прекращал заниматься и часто превышал требуемые тренером объёмы в несколько раз.

Именно благодаря усердию и терпению Игорь пробился в юниорскую сборную СССР и со второй попытки стал чемпионом мира среди юниоров. На турнире в Колорадо-Спрингс он опередил и будущего олимпийского чемпиона Алексея Урманова , и канадца Элвиса Стойко, который затем трижды выиграет взрослый чемпионат планеты.

На взрослом уровне Пашкевич три раза привозил бронзу с чемпионатов России, благодаря чему выступал на главных стартах, включая Олимпиаду-1994. А самым успешным для Игоря стал чемпионат Европы-1996. Неожиданно для многих 24-летний спортсмен опередил более звёздных Илью Кулика Алексея Ягудина , уступив только украинцу Вячеславу Загороднюку.

Через год Пашкевич в третий раз в карьере приехал на чемпионат мира, но уже под флагом Азербайджана. В Лозанне опытный фигурист представил программу с абсолютно новым построением — почти все прыжки были перенесены во вторую половину. С прокатом Игорь справился блестяще — он стал первым фигуристом в мире, кому удалось безошибочно сделать все тройные прыжки в одной программе — пять из них он выполнил практически в самом конце. Правда, арбитры такого подхода не оценили (в старой судейской системе за исполнение прыжков во второй половине программы не были предусмотрены дополнительные баллы) и отдали предпочтение признанным лидерам — Ягудину, Кулику, Стойко, Элдриджу.

В своём последнем сезоне в карьере Игорь поучаствовал в Олимпиаде в Нагано, но бороться с ведущими странами, представляя Азербайджан, было нереально. Видимо, поняв это, Пашкевич перестал участвовать в соревнованиях.

Страшная дорога домой

По завершении карьеры чемпион мира среди юниоров уехал в США для работы с молодыми фигуристами. Одной из его воспитанниц была победительница чемпионата четырёх континентов Анжела Никодинов. Именно с ней связано происшествие, заставившее Пашкевича вернуться в Россию. Игорь и Анжела вместе с её родителями ехали домой из аэропорта после соревнования, как вдруг в них на большой скорости въехал фургон.

«Машину занесло, она жёстко упала на правый бок — и случилась трагедия: мама Анжелы скончалась. Я получил тогда черепно-мозговую травму, а сидел, между прочим, рядом с погибшей. Это случилось 12 января 2005 года. После той жуткой истории я и решил уехать из Калифорнии», — описывал тот день Пашкевич.

Но и в России спортсмену было непросто: работая в детско-юношеской школе олимпийского резерва № 37 и являясь техническим специалистом ISU, Пашкевич едва ли мог заработать себе на жизнь. Не помогало даже сотрудничество со школой «Самбо-70», где Игорь тренировал учениц Этери Тутберидзе — Полину Шелепень Юлию Липницкую и Евгению Медведеву. Поэтому, чтобы обеспечить жену и маленькую дочь, специалист всё чаще ездил на подработку в Штаты. Несмотря на все старания Игоря, семья распалась, а после потери матери и сестры он уже не видел смысла оставаться в России. Пашкевич заключил соглашение с клубом в Майами и отправился за океан.

Безымянная трагедия

В Палм-Бич в тренерской карьере Пашкевича произошёл новый виток. Вместе с Евгением Платовым и Ольгой Воложинской он готовил израильского фигуриста Даниэля Самохина , который в 2016 году победил на юниорском чемпионате мира. Удивительно, но наставника Самохина рядом с ним не было — израильская федерация не включила Пашкевича в состав команды.

Спустя всего несколько дней после выдающего успеха своего подопечного Игоря Пашкевича не стало. Об этом сообщили на сайте ФФККР без указания причины смерти. В одних источниках говорится об автокатастрофе, в других — о падении с девятого этажа. Как бы то ни было, родственники погибшего не верят, что Игорь мог уйти из жизни добровольно. Что на самом деле произошло той роковой ночью в Майами, неизвестно до сих пор.

В трудную для семьи фигуриста минуту помощь ей оказали друзья и коллеги Пашкевича. Фигурист Николай Морозов организовал сбор денег на похороны, опубликовав пост в «Инстаграм»:

«В память об Игоре — прекрасном друге, талантливом спортсмене и тренере собираются деньги, которые будут переданы его семье на погребение. Мы очень признательны вам за вашу помощь».

Родным и близким талантливого тренера и титулованного фигуриста соболезновали и бывшие ученики Игоря Пашкевича, включая олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую.