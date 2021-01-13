«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль?Будем драться без правил. На ринге без прекрасс. Ненавижу **********. Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто пасанешь как обычно, и Придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание заткнуть твойнеблагодарный поганый рот!»