Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В 2020 году несколько фигуристок перешли тренироваться в академию Плющенко, покинув группу Тутберидзе. Наиболее резонансными оказались переходы Алены Косторной и Александры Трусовой. Многие поклонники фигурного катания были возмущены произошедшим, посчитав, что Плющенко переманил титулованных спортсменок деньгами. Сам Евгений это опровергал.
Железняков опубликовал на стене изображение с поздравлением со Старым Новым годом и прикрепил к нему тираду в адрес Плющенко.
Приводим текст публикации. Пунктуация и орфография автора сохранены.
«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль?Будем драться без правил. На ринге без прекрасс. Ненавижу **********. Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто пасанешь как обычно, и Придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание заткнуть твойнеблагодарный поганый рот!»