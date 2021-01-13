Плющенко принял вызов на бой с хореографомТутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион, молодой тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко согласился провести бой без правил с хореографом Алексеем Железняковым, который готовит спортсменок из группы Этери Тутберидзе. Хореограф в среду грубо обратился к Плющенко, позвал его на бой без правил, предположив, что Евгений от этого «свидания» откажется.
Плющенко ответил Железнякову, предположив, что он в Старый новый год принял «горячительный напиток».
«Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь», — написал Плющенко, добавив, что знать не знает этого хореографа. И даже не представляет, как он выглядит.
«Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт», — заявил двукратный олимпийский чемпион.