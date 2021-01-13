«Сегодня Старый Новый год. Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но, если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Только почему он все время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает, кто это такой. Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим, кто ты. Где этот Железняков и где я, не надо, наверное, сравнивать. Это первое. Может, ему хочется какой-то популярности? Второе, если он хочет о чем-то поговорить… Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой», — заявил Плющенко.
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Плющенко принял вызов на бой без правил с хореографом группы Тутберидзе: «У него поплыла кукушка»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком прокомментировал скандальное заявление в свой адрес хореографа Алексея Железнякова, который работает с фигуристками из группы Этери Тутберидзе.
Железняков на своей странице ВКонтакте в грубой форме обратился к Плющенко. «Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге, без прикрас. Ненавижу **********. Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанешь, как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» — написал Железняков.
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