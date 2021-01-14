Рудковская назвала хореографа группы Тутберидзе безумной марионеткой 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Железняков, работающий с фигуристками из группы тренера Этери Тутберидзе , назвал тренера Евгения Плющенко «*** (вруном. — Прим. ред.)» и вызвал его на дуэль без правил.

«Давай, Жень, не трухуй! Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» — заявил он.

Хореограф высказал мнение, что Плющенко придумает три тысячи седьмую отмазку и пасанет. Между тем Плющенко выразил готовность драться с Железняковым.

«Кто это? А… этот танцор! Он — безумная марионетка. Жаль парня!» — прокомментировала жена Плющенко Рудковская.

Она назвала вызов своего супруга на дуэль со стороны Железнякова набросом и высказала мнение, что не надо даже говорить о том, кто управляет «этим несчастным». Продюсер сообщила, что лично встретит хореографа, когда тот придет на поединок. Она выразила надежду на то, что тот либо «ответит за базар», либо попросит прощения.