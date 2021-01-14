Хореограф Тутберидзе заявил о желании «заткнуть рот» Плющенко 

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков подтвердил намерение выяснить отношения с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
Сам бывший фигурист принял вызов специалиста.
"Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова", — цитирует Железнякова "Спорт-Экспресс".
Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала хореографа группы Тутберидзе "безумной марионеткой".