Хореограф Тутберидзе заявил о желании «заткнуть рот» Плющенко 

"Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова", — цитирует Железнякова "Спорт-Экспресс".