Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Матч-центр
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
1 1
Вердер Вердер
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Аугсбург Аугсбург
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Арминия Арминия
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:05
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Герта
Герта
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:15
Астон Вилла Астон Вилла
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли

«Без прекрасс». Мордобой Плющенко и Железнякова спасёт фигурное катание от деградации 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Не дай бог, скандальный пост члена команды Тутберидзе окажется пьяным бредом. Пробивать дно — так с грохотом!
Плющенко как-то сказал, что трэш-ток идёт на пользу фигурному катанию. Видимо, Евгений искренне в этом убеждён, потому как в последнее время редкий словесный конфликт обходится без его участия. А что может быть более полезным для фигурного катания, чем взаимное обливание помоями? Правильно — реальный мордобой!
Всё по законам единоборств. Менее известный и раскрученный боец бросает вызов маститому чемпиону, оскорбляя его и заранее обвиняя в трусости, чтобы у того просто не было шансов отказаться. Чемпион великодушно соглашается, и вот уже ведущие промоутеры страны борются за право организовать бой века.
И да, вы по-прежнему в разделе «Фигурное катание», ведь речь идёт о Евгении Плющенко и хореографе из группы Тутберидзе Алексее Железнякове.
Многие уверены, что Железняков просто переотмечал старый Новый год, но в это даже не хочется верить. Бой Плющенко и члена команды Тутберидзе просто необходим фигурному катанию.
Пробивать дно — так с грохотом!

Как Железняков оказался в команде Тутберидзе

Если фигура Плющенко хорошо знакома широкой публике, то инициатор нынешнего конфликта до сих пор окутан флёром человека-невидимки. И это при том, что Железняков работает с Этери Тутберидзе уже более 12 лет. Он познакомился с тренером во время гастролей на Камчатке и вошёл в её команду в качестве педагога-хореографа по современным направлениям.
Алексей работал с первыми звёздными учениками «Хрустального» — Полиной Шелепень, Адьяном Питкеевым, Евгенией Медведевой. На первых порах он даже помогал Этери Георгиевне ставить программы, в частности «Чарли Чаплина» для Медведевой. Позже хореограф окончательно перебрался в зал, уступив место на льду Даниилу Глейхенгаузу. Сейчас он разучивает со спортсменами разные танцевальные стили, развивая в них координацию, пластику и чувство музыки.
Трусова воткнула нож в спину, а Косторная надела корону
Несмотря на определённую известность в узких кругах и большой опыт работы с Тутберидзе, до недавнего времени о Железнякове слушали только фанаты «Хрустального». Зато его прорыв в информационное поле получился ярким и скандальным. В мае, когда школу «Самбо-70» покинула Александра Трусова, Железняков написал, что фигуристка воткнула нож в спину своим тренерам. А после перехода к Плющенко Алёны Косторной обвинил бывшую подопечную в появлении короны и двуличии. И, конечно, обе фигуристки, по мнению Железнякова, совершили предательство и должны быть забыты.
Но больше всего от Железнякова доставалось именно Плющенко. Алексей не раз упрекал его в профессиональной нечистоплотности, плетении интриг и переманивании фигуристов. Кроме того, хореограф был уверен, что с Плющенко ни одна из бывших учениц Тутберидзе не добьётся успеха. Он даже размещал в Сети мем, высмеивающий слова Плющенко о том, что руководительница «Хрустального» берёт только готовых спортсменок, намекая, что ситуация как раз диаметрально противоположная.

«Алёша, молодец, садись, пять! Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах!» — отвечал Плющенко.

Дуэль или мордобой?

Постепенно конфликт Плющенко и Железнякова затух. Евгений переключил своё возмущение на судей, а Железняков, как казалось, отпустил ситуацию. Но не тут-то было! Внезапно Алексей снова облил Плющенко грязью и… вызвал его на дуэль. Драться с двукратным олимпийским чемпионом Железняков решил «без правил и без прекрасс». Свою мотивацию Алексей тоже обозначил предельно чётко — «заткнуть неблагодарный поганый рот» Плющенко.
А чтобы Плющенко не соскочил, Железняков для верности заранее обвинил его в трусости. Эффективный психологический приём сработал на ура.

«Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Только почему он всё время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает, кто это такой. Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим, кто ты», — ответил Плющенко.

Бой Плющенко и Железнякова необходим

Многие болельщики разделили мнение Плющенко о том, что на скандальную запись Железнякова толкнуло злоупотребление горячительными напитками. Не исключил такую возможность и директор «Самбо-70» Ренат Лайшев, пообещавший серьёзно поговорить с хореографом. Но разве предыдущие выпады Железнякова в адрес Плющенко не заслуживали серьёзных разговоров и дисциплинарных мер? Они ведь тоже портили имидж команды Тутберидзе. Или поносить бывших учениц можно, а драться с их новым наставником — нет?
Да, для людей, зависающих на футбольных ветках, всё это действие — лютый трэш. Но для фигурного катания — всего лишь следующий этап деградации. Вполне логичный и даже неизбежный. Так что бой Плющенко и Железнякова на самом деле просто необходим. Если стороны не сольются, то проблем с организацией возникнуть не должно. Готовность посодействовать уже выразили промоутеры Вадим Финкельштейн, Владимир Хрюнов и Камил Гаджиев.
Естественно, ни формат, ни правила, ни даже результат этого стыдного перформанса не имеют никакого значения. Возможно, после мордобоя двух специалистов наверху поймут, что чёрный пиар тянет некогда элитарный вид спорта на дно и дальше так продолжаться не может.
В таком случае бой, которой сейчас кажется позорной клоунадой, может спасти фигурное катание. Крутой поворот, не правда ли?
Чемпионат.com: последние новости
Роковая ночь в Майами. Бывший тренер Липницкой и Медведевой трагически погиб в США Роковая ночь в Майами. Бывший тренер Липницкой и Медведевой трагически погиб в США «Заткну твой поганый рот». Хореограф Тутберидзе хочет подраться с Плющенко «Заткну твой поганый рот». Хореограф Тутберидзе хочет подраться с Плющенко Плющенко показал коттеджи, в которых живут Косторная, Трусова и Липницкая. Фото Плющенко показал коттеджи, в которых живут Косторная, Трусова и Липницкая. Фото
Комментарии
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Алексей Железняков , Александра Трусова , Владимир Хрюнов , Камил Гаджиев , Полина Шелепень , Чарли Чаплин , Вадим Финкельштейн , Ренат Лайшев , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение