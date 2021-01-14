Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы Этери Тутберидзе, объяснил свое решение вызвать на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ранее Железняков на своей странице ВКонтакте вызвал Плющенко на бой без правил: «Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!»
Плющенко отреагировал на вызов и заявил Sport24, что готов драться с Железняковым. «Хочет бои без правил — сделаем бои без правил», — сказал прославленный фигурист.
Железняков заявил, что хочет заставить Плющенко прекратить словесные нападки на Тутберидзе и специалистов, которые с ней работают.
«Надоело смотреть на все то, что вытворяет этот человек. Вся чернь, которая выливается на нашу команду, должна быть наказана. Вот и посмотрим, как он ответит за свои дела по-настоящему, по-мужски. Говорить — не мешки ворочать. Очень хочется, как в XIX веке: сказал — держи ответ, просто по-мужски», — заявил хореограф ТАСС.
Публичный конфликт между Железняковым и Плющенко начался после перехода в академию олимпийского чемпиона воспитанниц Тутберидзе — Александры Трусовой и Алены Косторной.