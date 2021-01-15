Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, прокомментировал смерть создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.
Режиссер скончался в четверг, 14 января, в возрасте 71 года на фоне осложнений после коронавируса.
«Спасибо за дружбу, спасибо за всеми любимый «Ералаш»! Дядя Боря, сколько проектов вы мечтали снять, сколько идей так и не реализовали!
Вечный идейный двигатель! Помним, любим», — написано на странице 8-летнего Саши в инстаграме.
Плющенко-младший, известный под прозвищем Гном Гномыч, летом прошлого года принял участие в съемках «Ералаша».
Напомним, аккаунт Александра в инстаграме ведет Рудковская.