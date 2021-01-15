Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице ВКонтакте пост, в котором извинился за свои высказывания в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В среду Железняков вызвал Плющенко на бой без правил. Евгений в ответ заявил, что готов выйти на спарринг.
«Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту.
Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост.
Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво.
Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно.
Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко.
Надеюсь, вы меня поймете», — написал Железняков.